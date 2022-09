Tuttosport sul Milan: "E Cardinale 'battezza' la squadra"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"E Cardinale 'battezza' la squadra": titola così questa mattina l'edizione di Tuttosport in edicola stamattina. Dopo aver assistito al derby in tribuna a San Siro, il nuovo proprietario del Milan è stato ieri a Milanello per presentarsi alla squadra e farle i complimenti per il successo contro l'Inter. Il numero uno di RedBird ha dichiarato di voler vedere sempre in campo quella mentalità vincente.