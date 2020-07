Tuttosport sul Milan: "L'effetto Ibra per il trittico che decide tutto"

Lazio, Juventus e Napoli: sono queste le prossime tre avversarie del Milan che in questo trittico di fuoco si giocherà molto della corsa all'Europa. L'edizione odierna di Tuttosport titola così: "L'effetto Ibra per il trittico che decide tutto". Nonostante il suo futuro sarà lontano da Milano (sempre più probabile un ritorno in Svezia), l'attaccante svedese vuole salutare al meglio l'Italia e riportare il Milan in Europa.