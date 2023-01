Tuttosport sul Milan: "Pesa l'assenza dei veri leader. E Pioli stasera perde pure Theo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tuttosport titola così stamattina sul Milan: "Pesa l'assenza dei veri leader. E Pioli stasera perde pure Theo". Nella squadra rossonera si sente molto l'assenza di alcuni trascinatori come Mike Maignan e Zlatan Ibrahimovic. E per il match di stasera contro la Lazio non ci sarà un altro leader, vale a dire Theo Hernandez che è stato fermato da un affaticamento muscolare.