Tuttosport sul Milan: "Pioli, certe scelte difficili da capire"

Tuttosport in edicola questa mattina titola così sul Milan: "Pioli, certe scelte difficili da capire". Il tecnico è stato certamente uno degli artefici principali nella rinascita del Diavolo, ma alcune delle sue scelte nell'ultima sfida contro la Fiorentina, nella quale è arrivata la prima sconfitta in questo campionato dei rossoneri, non hanno convinto del tutto.