Tuttosport sul Milan: "Scatta la caccia ai figli del vivaio"

"Scatta la caccia ai figli del vivaio": titola così stamattina Tuttosport sul Milan che, dopo gli addii dei fratelli Donnarumma, dovrà trovare nuovi giocatori cresciuti nel settore giovanile rossonero e in settori giovanili italiani da inserire nella lista UEFA per la prossima Champions League. Per questo, per esempio, andranno valutati con grande attenzione i ritorni in rossoneri di Mattia Caldare e Tommaso Pobega. Le norme dicono che nella lista A ci sono 17 slot liberi, mentre gli alti otto posti sono dedicati ad almeno quattro calciatori che hanno ricevuto una formazione “locale” mentre gli altri quattro sono riservati a quelli cresciuti nel settore giovanile del club. In lista B ci vanno i giocatori dai 15 ai 21 anni.