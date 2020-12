Tuttosport - Theo, l’uomo che non finisce mai le energie

Tuttosport esalta Theo Hernandez, grande protagonista nel successo del Milan contro la Lazio. "L’uomo che non finisce mai le energie", scrive il noto quotidiano. Anche ieri il terzino rossonero è stato decisivo e non soltanto per la rete segnata allo scadere che ha dato i tre punti alla squadra di Pioli. È stato lui a trascinare i suoi nei minuti finali, suggellando una prestazione super con il gol-vittoria.