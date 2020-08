Tuttosport titola: "Bennacer, piccolo leader"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Bennacer, piccolo leader". Arrivato la scorsa estate dall'Empoli, il regista algerino ha preso in mano le chiavi del centrocampo rossonero ed è diventato un perno fisso della squadra di Pioli. Ai microfoni di The Atlhetic, Ismael ha parlato così del suo ruolo in campo: "Di questo ruolo mi piace ogni cosa, sono al centro di tutto. In Italia è il mio secondo anno da regista, ci sto ancora lavorando. Sto migliorando, imparando molto. Devo servire la palla il più veloce possibile, per farlo devo essere concentrato quando ricevo palla, devo sempre essere in zona e leggere il gioco. Il mio ruolo è in difesa, conquista del pallone e aiuto alla squadra a imporsi sull’avversario".