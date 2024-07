Tuttosport titola così: "Per Maldini è (di nuovo) l'ora dell'addio"

Il Milan, in attesa di chiudere due operazioni in entrata questa settimana, saluta Daniel Maldini in via definitiva. Ora che stanno tornando i giocatori dalle vacanze (Pulisic il 26, Leao ieri e oggi anche Okafor), c'è il via libera per il trasferimento a titolo definitivo al Monza, lì dove nella seconda parte di stagione il figlio di Paolo si è messo in mostra e ha convinto tanto da farsi acquistare. Nella serata americana di ieri Maldini ha preso un volo per l'Italia, insieme anche a Lorenzo Colombo che finirà in prestito all'Empoli.

Tuttosport questa mattina titola e riflette sulla conclusione della dinastia più longeva del milanismo: "Per Maldini è (di nuovo) l'ora dell'addio". Nell'occhiello si legge: "Daniel al Monza a titolo definitivo: si chiude un'era avviata nel 1954 dal nonno Cesare". L'indennizzo in favore dei rossoneri saraà basso ma da via Aldo Rossi potranno godersi una percentuale di futura rivendita del 50%.