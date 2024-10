Tuttosport titola: "Inter e Juve ora tifano per Fonseca"

Questa sera il Napoli si presenta a San Siro per sfidare il Milan non solo come capolista della Serie A ma anche con l'opportunità di lasciare tra sè e i rossoneri già una voragine: con una vittoria la squadra di Antonio Conte si porterebbe a +11 sui rossoneri. Inoltre allungherebbe a +7 anche su Inter e +8 sulla Juve, in attesa che le due squadre rispondano sul campo nei prossimi giorni. Ed è proprio per questa ragione che questa mattina Tuttosport titola così: "Inter e Juve ora tifano per Fonseca".

Nell'occhiello viene riportato proprio questo discorso: "Il Milan, complice il fatto di non aver giocato a Bologna, a -8 dal Napoli è già al bivio". Un passo falso per gli uomini di Fonseca potrebbe già mettere mezza pietra tombale sulle speranze rossonere di scudetto. Di questo non ha paura Fonseca che ci invece ci crede e lo ha chiaramente detto in conferenza stampa ieri: "I nostri tifosi devono credere allo scudetto perché siamo forti e stiamo crescendo". Il tecnico ha poi ribadito quanto sia stato penalizzante non giocare nel weekend.