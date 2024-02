Tuttosport titola: "Leao+Theo: il Milan vola in fascia"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina: "Leao+Theo: il Milan vola in fascia". Il quotidiano esalta la fascia sinistra del Diavolo con il terzino francese e l'attaccante portoghese che stanno facendo grandissime cose. La loro intesa è perfetta come testimonia anche l'ennesimo gol arrivato dopo una loro combinazione contro il Rennes in Europa League.

Questa sera contro il Monza, Stefano Pioli farà un po' di cambi rispetto a giovedì, ma la fascia sinistra è assolutamente confermata, con Theo Hernandez e Leao che saranno ancora una volta titolari.