Tuttosport titola: "Milan, prova di forza"

"Milan, prova di forza": titola così questa mattina Tuttosport per commentare il successo di ieri dei rossoneri sul campo del Benevento. Nonostante abbia giocato in 10 per un'ora, la squadra di Pioli non ha mollato e ha portato a casa altri tre punti pesantissimi che le permettono di restare in vetta alla classifica del campionato. Grande prova di carattere del Diavolo che ora è atteso mercoledì dal big-match contro la Juventus a San Siro.