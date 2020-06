Tuttosport titola: "Rebic, una pazzia che spiazza il Milan"

La sciocchezza di Rebic, espulso al 17esimo del primo tempo per un fallaccio su Danilo, ha costretto il Milan a giocare in dieci uomini per quasi tutta la partita. E i rossoneri, ovviamente, ne hanno pagato le conseguenze, con un match fortemente caratterizzato dall’inferiorità numerica. Come riporta Tuttosport, il gesto del croato ha sfalsato i piani tecnico-tattici di Pioli, che non l’ha presa benissimo e ha dovuto ridisegnare la squadra a gara in corso. L’unica nota "positiva" è che Rebic, regolamento alla mano, potrà giocare in campionato: Ante, infatti, sconterà la squalifica nella prima sfida di Coppa Italia disponibile.