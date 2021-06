"Via dal Milan, fra top e flop": titola così questa mattina Tuttosport che parla di quei giocatori ceduti dai rossoneri che sono diventati o meno un rimpianto per il club di via Aldo Rossi. Tra coloro che sono esplosi dopo l'addio al Diavolo ci sono per esempio Pierre-Emerick Aubameyang, Manuel Locatelli, Bryan Cristante e Andrea Petagna.