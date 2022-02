Tuttosport - Tomori, il ginocchio sta dando buone sensazioni: oggi dovrebbe allenarsi in gruppo per tutta la seduta

Arrivano buone notizie da Milanello in merito alle condizioni di Fikayo Tomori che, dopo aver lavorato per due giorni parzialmente in gruppo, oggi dovrebbe svolgere l'intera seduta di rifnitura insieme ai compagni di squadra. Come spiega stamattina Tuttosport, il suo ginocchio sta rispondendo bene, non non presenta né dolori né gonfiore, e quindi dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Stefano Pioli per il derby di domani.