Tuttosport - Torino, per la panchina si monitora anche Pioli

Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il Torino starebbe già monitorando alcuni tecnici per la prossima stagione. I granata, protagonisti di una stagione deludente, nonostante l'innesto di Longo starebbero pensando ad una rivoluzione in panchina. Tra i tecnici sondati, in particolare, oltre a Semplici, D'Aversa, Maran e Nicola starebbero monitorando anche la situazione legata a Pioli, incerto del suo futuro in rossonero.