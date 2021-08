Tuttosport - Torino, presto un rinforzo per il centrocampo di Juric: martedì il giorno di Pobega

Settimana decisiva per il mercato del Torino. Il direttore sportivo granata Vagnati sarebbe davvero ad un passo dal chiudere un'operazione per il centrocampo di Ivan Juric. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, martedì sarà la giornata decisiva dell'arrivo di Tommaso Pobega. Domani sera il Milan sarà impegnato contro la Sampdoria dopo di che dovrebbe liberare l'ex Spezia che approderà in Piemonte con la formula del prestito.