Domani mattina la Curva Sud, cuore pulsante del tifo milanista, si ritroverà fuori dai cancelli di Milanello e scorterà l’uscita del pullman della squadra fino all’uscita dalla zona del centro sportivo. Come evidenzia Tuttosport, con gli stadi chiusi, questo è l’unico modo che i tifosi hanno a disposizione per far sentire ulteriormente il loro calore alla squadra di Pioli in vista della sfida decisiva contro l'Atalanta.