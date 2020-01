Tuttosport - Verso Brescia-Milan: la probabile formazione rossonera

In vista del match di questa sera contro il Brescia, Stefano Pioli dovrebbe confermare per nove undicesimi la formazione che ha iniziato l'ultima sfida di campionato contro l'Udinese a San Siro: le uniche novità saranno Musacchio in difesa al posto di Kjaer e Calhanoglu largo a sinistra. Questo, secondo Tuttosport, il probabile undici titolare del Milan per la trasferta di Brescia: (4-4-2) Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Leao, Ibrahimovic.