Tuttosport - Verso Cagliari-Milan: Pioli confida di ritrovare Saelemaekers, più difficile il recupero di Bennacer

In vista del prossimo match di campionato contro il Cagliari in programma in Sardegna lunedì sera, Stefano Pioli confida di ritrovare Alexis Saelemakers, che aveva rimediato nell'ultima partita del 2020 contro la Lazio un problema muscolare al retto femorale della coscia sinistra, mentre appare più difficile il recupero di Ismael Bennacer, il quale è fermo dal 13 dicembre a causa di una lesione al bicipite femorale destro. Lo riferisce Tuttosport.