Tuttosport - Verso Milan-Bologna, Ibra titolare o in panchina? Pioli deve capire come sta dopo i 90' contro il Parma

Mercoledì contro il Parma, per la prima volta dopo l'infortunio al polpaccio, Zlatan Ibrahimovic è rimasto in campo per 90'. In vista del match di domani contro il Bologna, Stefano Pioli dovrà valutare le sue condizioni e decidere se schierarlo ancora titolare o farlo partire inizialmente dalla panchina (in questo secondo caso il centravanti sarà Rebic).