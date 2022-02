Tuttosport - Verso Milan-Sampdoria: a destra ballottaggio Messias-Saelemaekers

In vista del match di domenica contro la Sampdoria, Junior Messias e Alexis Saelemaekers sono in ballottaggio per una maglia da titolare sulla fascia destra della trequarti rossonero. Lo riferisce stamattina Tuttosport che riporta anche che a completare il reparto alle spalle di Olivier Giroud ci saranno sicuramente Brahim Diaz in mezzo e Rafael Leao a sinistra.