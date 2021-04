Tuttosport - Verso Parma: dirigenza e Pioli si aspettano risposte dalla squadra

Siamo quasi giunti alle ultime curve di una corsa Champions sempre più combattuta e incerta. Il Milan dovrà cambiare marcia e riprendere a correre per evitare di essere risucchiato definitivamente dalle inseguitrici. Come evidenzia Tuttosport, le prossime partite saranno complicate se la squadra di Pioli non le approccerà nel modo migliore. L'atteggiamento globale che il Milan ha messo in campo contro la Sampdoria - riferisce Tuttosport - non è piaciuto alla dirigenza né tantomeno allo staff tecnico. La sfida di Parma dovrà dare delle risposte importanti.