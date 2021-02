Secondo quanto riferisce Tuttosport in edicola questa mattina, per il match di Europa League di domani contro la Stella Rossa, Stefano Pioli deve ancora decidere chi schierare in mezzo al campo al fianco di Meite: in ballottaggio ci sono Ismael Bennacer e Sandro Tonali. Turno di riposo in vista del derby, quindi, per Franck Kessie.