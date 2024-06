Twellman fa spaventare il Milan: "Penso che Pulisic abbia parlato con una o due squadre di MLS"

vedi letture

Christian Pulisic sta giocando la Copa America con gli Stati Uniti, proprio nel suo paese natale, da leader consolidato della sua nazionale. In merito al suo futuro, per ora stabilmente legato ai colori rossoneri, si è espresso Taylor Twellman, ex calciatore, in un'intervista al Daily Mail in cui vede come possibile un futuro in MLS per il milanista:

"Penso che Christian Pulisic verrà negli Stati Uniti e nella MLS prima della Coppa del Mondo? No. Penso che abbia avuto una conversazione o due con club di MLS. Penso che probabilmente abbia esplorato la possibilità. Perché non dovrebbe? Sarebbe stupido a non farlo. Penso che la gente debba capire: da quanto tempo Weston McKennie è in Europa? Christian Pulisic? Tyler Adams? Dieci anni in Europa lontano dalla tua famiglia con una Coppa del Mondo in questo paese - non mi sorprenderebbe affatto se quei ragazzi esplorassero questa possibilità".