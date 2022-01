TyC Sports - Scandalo in Italia: Milan senza punti per un enorme errore arbitrale

Le polemiche derivanti dall’errore con cui Marco Serra ha privato ieri sera della vittoria del Milan sullo Spezia, sono arrivate anche all’estero. In particolare, in Spagna, TyC Sports titola: “Scandalo in Italia! Milan senza punti per un enorme errore arbitrale”. Il canale sportivo spagnolo continua scrivendo che l’arbitro Serra ha avuto un’influenza diretta sulla sconfitta rossonera, annullando un gol valido di Junior Messias.

¡Escándalo en Italia! Milan, sin punta por un grosero error arbitral



Marco Serra influyó directamente en la derrota del local al no convalidar increíblemente un gol legítimo de Junior Messias. La visita ganó en San Siro después de un siglo.https://t.co/O2GvJWNQZE — TyC Sports (@TyCSports) January 17, 2022