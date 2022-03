Ucraina, doppietta e il "No" davanti al cognome "Guerra': maglia pacifista all'asta

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Simone gioca nel Feralpi Salò, di cognome fa Guerra e ieri sera ha segnato due reti nel 3-0 contro la Triestina. Una circostanza fortunata che ha dato ancor più risalto al messaggio affidato alla maglia che indossava, dove campeggiava un 'NO' davanti a 'GUERRA'. E che permetterà al club che milita in Lega Pro di raccogliere ancora più denaro nell'asta benefica, tra i partner verdeblù, che vede quella maglia come trofeo. Un'opportunità unica a sostegno di un'importante iniziativa a favore del popolo ucraino. Ieri sera in occasione della partita, il Presidente Pasini ed il club hanno ospitato una delegazione ucraina guidata dall'ex pugile Oleg Ustymenko, il quale si farà carico di consegnare quanto richiesto per la sopravvivenza dei propri connazionali. (ANSA).