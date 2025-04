UDI-MIL (0-3): il Milan cala il tris. Gol alla Theo di Theo!

vedi letture

Il Milan cala il tris! Dopo un secondo tempo complicato, anche psicologicamente dopo il brutto infortunio a Mike Maignan, i rossoneri riescono a trovare la terza rete e a ritrovare il gol è Theo Hernandez con un gol alla Theo Hernandez. Errore in fase di disimpegno dei friulani, Abraham è molto bravo a innescare il terzino francese sulla fascia sinistra: Theo arriva fino in fondo e scarica sotto l'incrocio con rabbia.

Prima della rete intanto erano entrati lo stesso Abraham per Jovic e Sottil per Jimenez che non si è ancora ripreso dall'impatto con Maignan.

UDINESE-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Atta; Lucca. A disp.: Sava, Padelli, Payero, Zarraga, Palma, Pafundi, Bravo, Kabasele, Giannetti, Modesto, Pizarro. All. Runjaic

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao. A disp.: Sportiello, Torriani, Chukwueze, Florenzi, Thiaw, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Camarda, Joao Felix, Musah, Abraham, Sottil. All. Conceicao

Arbitro: Sacchi di Macerata