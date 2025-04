UDI-MIL (0-4): poker rossonero, segna anche Reijnders!

vedi letture

E il Milan mette pure il poker! Non poteva mancare sul tabellino il nome di Tijjani Reijnders che segna il suo decimo gol in campionato. Contropiede perfetto per i rossoneri che ora hanno le praterie da sfruttare. Abraham trova Leao sul secondo palo che con lo scavetto mette fuori causa Okoye e serve Reijnders che può solo segnare. 4-0 a poco menon di dieci minuti dalla fine.

Conceicao manda in campo Terracciano e Bartesaghi: escono Theo e Leao.

UDINESE-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Atta; Lucca. A disp.: Sava, Padelli, Payero, Zarraga, Palma, Pafundi, Bravo, Kabasele, Giannetti, Modesto, Pizarro. All. Runjaic

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao. A disp.: Sportiello, Torriani, Chukwueze, Florenzi, Thiaw, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Camarda, Joao Felix, Musah, Abraham, Sottil. All. Conceicao

Arbitro: Sacchi di Macerata