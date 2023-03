UDI-MIL (1-1): Ibra pareggia su rigore! Ma che caos alla Dacia Arena

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Calcio di rigore per il Milan sul finire di primo tempo per un tocco di mano in area. Ibra tira, Silvestri para... Il risultato rimane sull'1-0. Ma occhio. Il rigore va ripetuto perché un giocatore dell'Udinese è entrato in area!!!

GOOLLL DEL MILAN! ZLATAN IBRAHIMOVIC! IL MILAN PAREGGIA CON IL SUO CAPITANO! Ibra diventa il marcatore più anziano della storia della Serie A!