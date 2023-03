Udinese, Beto: "Sapevo che non avremmo preso gol dopo il 2-1"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato a DAZN, Beto ha commentato così il successo contro il Milan: "Penso che dall'Atalanta in poi stiamo dimostrando voglia di vincere e di non prendere gol. Sono contentissimo della squadra, stiamo facendo quello che volevamo fare. Oggi giornata speciale perché abbiamo vinto in casa e non succedeva da novembre".