Udinese, Bluenergy Stadium riaperto ma la Curva rimane chiusa per due turni

Dopo i gravi fatti di un paio di settimane fa che hanno visto Mike Maignan, portiere del Milan, vittima di insulti razzisti da parte di alcuni tifosi dell'Udinese, il Giudice Sportivo aveva deciso per la chiusura per un turno del Bluenergy Stadium che avrebbe dovuto essere effettiva nel prossimo turno di campionato che i bianconeri giocheranno in casa contro il Monza. La società di Pozzo ha però fatto ricorso.

Notizia di ieri, riportata oggi anche da Tuttosport, è stata quella del ricorso accolto da parte della Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale che ha riaperto l'impianto friulano ma ha disposto la chiusura del settore della Curva Nord per due turni: dunque solamente il tifo organizzato sarà estromesso dalle prossime due gare contro Monza e Cagliari. Una "vittoria a metà", come scrive oggi Tuttosport.