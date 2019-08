Udinese, Carnevale: "Vinto contro un grande Milan"

Intervistato da Teleradiostereo, il dirigente dell'Udinese ed ex giocatore della Roma Andrea Carnevale ha parlato di Patrick Schick e della prima giornata di campionato. Ecco un estratto delle sue parole: "Innanzitutto abbiamo vinto noi contro un non grandissimo Milan. Ha segnato Becao che diventerà un giocatore fortissimo. L’ho visto la prima volta a Praga e una seconda a Roma contro la Roma quando ha marcato Dzeko. Verrà convocato presto in nazionale. La Roma deve sistemare la difesa. Giocatori come Manolas non si trovano tutti i giorni. Schick? Noi siamo stati i primi vicini all’acquisizione poi non si è fatto per motivi economici. Non lo vedo proprio come una prima punta, visto che spalle alla porta non sa tenere la palla, ha bisogno di una corsia esterna dove poter giocare col suo piede forte verso il centro del campo. La griglia scudetto? La Juventus è ancora la squadra da battere ma Napoli e Inter sono subito dietro. La Roma deve fare ancora qualcosa sul mercato, tra cui un’altra punta a mio avviso".