Udinese, Lucca rivela di aver sempre avuto come idolo Ibrahimovic

vedi letture

"Siamo complementari. Vorrei rubargli il sinistro, lo avessi anche io così...". Così Lorenzo Lucca parla di Florian Thauvin. L'attaccante dell'Udinese è stato fra i protagonisti di questo avvio importante della squadra allenata da Kosta Runjaic. Dopo il successo contro il Parma, i bianconeri sono in vetta alla classifica, sorpassati solo ieri sera dal Torino ma che ha una partita in più. E proprio sull'allenatore bianconero si è espresso il centravanti italiano ai taccuini dell'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Ha un gioco molto offensivo - ha commentato - ha intenzione di giocare sempre la palla in avanti, di pressare il più possibile. Le due reti subite con il Parma non sono colpa sua, bensì di nostre disattenzioni. Poi siamo stati anche bravi a ribaltarla con spirito e un calcio europeo. Runjaic è una brava persona. Il percorso può essere paragonato al mio, viene dal basso e adesso si ritrova in A, primo".

Toni le assomiglia ed è esploso anche più tardi di lei...

"Ci possono essere punti in comune, ma è stato un grandissimo, ha vinto la Scarpa d'Oro, è riuscito a essere capocannoniere a 38 anni. Non posso essere paragonato a lui ora".

Come Ibra?

"È sempre stato un mio idolo".