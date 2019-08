Udinese-Milan 0-0 al primo tempo: reti inviolate e poche emozioni

Primo tempo piuttosto deludente alla Dacia Arena. Poche emozioni, così come le occasioni da gol. I rossoneri ci provano con Romagnoli sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma il colpo di tacco del capitano si spegne sul fondo. L'Udinese replica con Lasagna, servito da un colpo di testa in uscita di Donnarumma: l'attaccante bianconero, però, spara in curva nonostante la porta spalancata. Per il resto, da segnalare i tre ammoniti del Milan (Borini, Calhanoglu e Paquetà). Servirà una ripresa di tutt'altro spessore. Per il momento, lo 0-0 è giusto.