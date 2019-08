Udinese-Milan, i precedenti

Sarà la sfida numero 89 tra Udinese e Milan, tutte in serie A. La prima volta risale al 10 settembre 1950, a San Siro e anche allora era giornata inaugurale del torneo e, soprattutto, costituiva il debutto in A delle zebrette allenate da Guido Testolina. Vinsero i padroni di casa (che poi si aggiudicheranno lo scudetto) per 6-2 con reti, nell'ordine, di Liedholm e Annovazzi, Perissinotto, due volte Santagostino, Rinaldi, Renosto e Nordhal. Nel ritorno al "Moretti" di Udine uscì il segno "x", 0-0.

Il bilancio delle precedenti 88 sfide è 39 vittorie per il Milan, 16 per l'Udinese e 33 i pareggi.