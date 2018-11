Udinese, Nicola nuovo allenatore dei friulani fino al 2020

Davide Nicola è il nuovo allenatore dell'Udinese, che ha consegnato pochi fa l'esonero a Velazquez e ora ha scelto l'ex Crotone come trainer per la stagione corrente e per la prossima: "Udinese calcio informa di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Davide Nicola, con il quale ha siglato un contratto fino al 2020. Domani, mercoledì 14 novembre, alle 16:30, si terrà una conferenza stampa alla Dacia Arena per presentare il nuovo Mister".