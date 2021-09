Udinese, rabbia Gotti: "Partita indirizzata da rigore inesistente"

(ANSA) - UDINE, 26 SET - "C'è grande rammarico per aver perso la partirà con un rigore di questo tipo qui. La partita viene indirizzata e decisa da un rigore inesistente": lo ha affermato Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, in conferenza stampa. "Non voglio essere condizionato da cattivi pensieri - ha aggiunto -, ma trovo assurdo che si possa dare un rigore così. Per me non era rigore mai. Walace stava correndo nella sua direzione e incrocia Bonaventura. Lo scorso anno l'Udinese ha subito 14 rigori contro, record in Europa, ora dopo sei gare perdiamo la partita per questo tipo di decisione, non possiamo non essere almeno dispiaciuti". (ANSA).