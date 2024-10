"Udinese test cruciale e in Fonseca non vedo tensione ma voglia di reagire": Zancan sul tecnico portoghese

vedi letture

Federico Zancan, giornalista e opinionista sportivo è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport in merito alle recenti dichiarazioni di Paulo Fonseca in conferenza stampa. Queste le sue considerazioni sulla leadership del tecnico portoghese:

"Fonseca ha tentato di affermare ancora la sua leadership dopo i recenti fatti accaduti. Prima l'episodio in Lazio-Milan e poi la questione dei rigori a Firenze, non è stato bello. Nel tecnico portoghese credo ci sia la volontà di dire veramente, adesso basta, remiamo tutti dalla stessa parte e restiamo uniti, dobbiamo risorgere da squadra, in un momento importante. Questa contro l'Udinese è una gara fondamentale, ma nelle parole di Fonseca non ho visto tensione, ho sentito la voglia di rialzarsi".