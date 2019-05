UEFA chiede a FIFA e IFAB di rivedere la gestione dei traumi cranici

Il Comitato Esecutivo UEFA si è riunito oggi a Baku e ha deciso di chiedere alla FIFA e alla IFAB di rivedere l'attuale protocollo di gestione dei traumi cranici e di considerare eventuali emendamenti alle regole del calcio (per esempio sulle sostituzioni), in modo da ridurre la pressione sul personale medico e dargli più tempo per valutare i potenziali traumi fuori dal campo, evitando che un giocatore infortunato torni a giocare.

Il presidente UEFA Aleksander Čeferin ha dichiarato: "La salute dei giocatori ha la massima importanza. Credo fermamente che le per tutelare sia i giocatori che i medici e per poter effettuare una diagnosi corretta senza svantaggiare le squadre interessate".