UEFA e Covid, servono almeno 13 giocatori disponibili per fare disputare la gara

Come pubblicato dalla UEFA ad agosto, in materia di regole in era di pandemia, perché una gara si possa disputare regolarmente è necessario avere almeno 13 giocatori disponibili nella lista A. Se i giocatori fossero meno di 13, il club potrebbe aggiungere calciatori che non erano stato inizialmente inclusi nella lista. Se non si riuscisse a raggiungere un minimo di 13 elementi, e non ci fosse spazio temporale per un rinvio, il club in questione perderà 3-0 a tavolino