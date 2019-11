UEFA in risposta al Milan: "Congratulazioni per l'iniziativa"

La UEFA, tramite il proprio profilo Twitter, ha risposto al tweet del Milan, che aveva pubblicato il servizio delle Iene nel quale alcuni giocatori rossoneri hanno giocato una partita con la squadra di non vedenti di Crema. La risposta del massimo ente calcistico europeo è stata "Congratulazioni al Milan per questa iniziativa e il bellissimo video e congratulazioni al Crema per la vittoria!"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Congratulations <a href="https://twitter.com/acmilan?ref_src=twsrc%5Etfw">@acmilan</a> on a fantastic video and initiative. <br><br>Well done Crema on the win!</p>— UEFA (@UEFA) <a href="https://twitter.com/UEFA/status/1199688587308085248?ref_src=twsrc%5Etfw">November 27, 2019</a></blockquote>