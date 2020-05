UEFA, prime preoccupazioni per l'indecisione del calcio italiano

Secondo quanto riporta Sky, i vertici della UEFA comincerebbero a palesare le prime preoccupazioni sull'indecisione riguardante la ripartenza del calcio italiano. Il protocollo chiesto dal CTS, molto diverso rispetto a quello degli altri paesi e dei principali campionati europei, di fatto mette a rischio la ripresa del campionato e conseguentemente anche la partecipazione di Juventus, Atalanta, Napoli, Inter e Roma alle coppe europee. La stessa UEFA comunque sembra intenzionata a rimanere morbida sulla data del 25 maggio come termine ultimo per comunicare come e quando ripartirà il campionato.