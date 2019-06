UEFA, Uva: "Oggi si saprà se il Milan parteciperà all'Europa League"

Michele Uva, vicepresidente della UEFA, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss della sentenza della Camera Giudicante, in arrivo oggi, per il deferimento ai danni del Milan a causa del mancato rispetto delle norme del Financial Fair Play nel triennio 2015-2018: "Oggi verrà pubblicata la sentenza del Milan, non sappiamo di quella del Manchester City. Oggi sapremo se il Milan parteciperà alla prossima Europa League".