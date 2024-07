ufficiale L'8 luglio il raduno del Milan di Fonseca a Milanello

Come riportato da acmilan.com, i rossoneri torneranno a Milanello lunedì 8 luglio per il raduno sotto la guida del nuovo allenatore, Paulo Fonseca. Sarà un gruppo che vedrà i membri della prima squadra, non ancora impegnati con le rispettive nazionali, lavorare a fianco dei giocatori che comporranno il Milan Futuro di Daniele Bonera, la squadra che parteciperà alla prossima Serie C e che esordirà ufficialmente ad agosto nella Coppa Italia di Serie C.

Per i rossoneri di Fonseca, invece, prevista un'amichevole in Austria contro il Rapid Vienna prima del volo per gli Stati Uniti e la partecipazione al Soccer Champions Tour con tre amichevoli di cui una in questo mese di luglio.

Rapid Vienna-Milan, Amichevole: sabato 20 luglio alle 17.30 - Allianz Stadion, Hütteldorf (Vienna)

Manchester City-Milan, Soccer Champions Tour: domenica 28 luglio alle 00.00 (orario italiano) - Yankee Stadium, New Yor