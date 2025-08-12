ufficiale

Malick Thiaw ceduto a titolo definitivo al Newcastle

Il difensore tedesco viene così ceduto ufficialmente al Newcastle. Viene riportato di seguito il comunicato web dell'AC Milan:

Ufficiale la cessione del difensore al Newcastle United FC:

AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Malick Thiaw al Newcastle United FC.

Il Club ringrazia Malick per l'impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata, e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali.