Ulivieri: "Corsa scudetto? Il Napoli può vincerle tutte da qui alla fine"

Renzo Ulivieri, ex allenatore fra le altre di Cagliari, Napoli, Parma e Bologna, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport commentando la lotta scudetto di quest’anno. Ulivieri ha detto: “Il Napoli si vede subito che è una squadra di Luciano Spalletti per come sa coniugare organizzazione di gioco e anche un certo pragmatismo. Come piace a me. Nel senso che gli azzurri sono spettacolari ma sanno anche portare a casa il risultato. Corsa scudetto? Con l'organico al completo i partenopei mi danno la sensazione di essere tornati quelli di inizio campionato e possono vincerle tutte”.