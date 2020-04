Ulivieri: "Il calcio non è solo CR7 e ricchi. Servono tutele e stato sociale"

"Il calcio non è solo CR7 e ricchi. Servono tutele e stato sociale". Queste le parole di Renzo Ulivieri al quotidiano Il Secolo XIX, che le riporta a pagina 35. Il numero uno degli allenatori non ha dubbi: "Professionisti in campo quando riaprono le fabbriche. Che bravo Mancini in Nazionale. E poi Ranieri alla Sampdoria e Nicola al Genoa: sono le persone giuste al posto giusto".