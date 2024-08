Ultimo allenamento nel New Jersey, Milan in viaggio verso Baltimora: il report

Con l'ultimo allenamento disputato in mattinata, si conclude la permanenza del Milan nel New Jersey. I ragazzi di Fonseca dopo pranzo si trasferiranno in treno a Baltimora per giocare l'ultima partita della tournée americana contro il Barcellona.

REPORT

La sessione è iniziata alle 10 con un'attivazione muscolare con l'ausilio di coni e ostacoli bassi. A seguire, una partita situazionale propedeutica alla sfida di domani contro i catalani ha preceduto una fase tattica da gioco fermo.

MARTEDÌ 6 AGOSTO

La squadra arriverà in serata a Baltimora, nel Maryland, per giocare domani sera l'ultima partita del torneo al M&T Bank Stadium. Dopo la sfida, i rossoneri faranno rientro in Italia con arrivo a Milano previsto nel pomeriggio del 7 agosto.