Un 2020 da fromboliere: Hauge, sono 19 i gol da giugno

Jens Petter Hauge, contro il Napoli, ha segnato il diciannovesimo gol del suo 2020. La particolarità è che tutte le reti del norvegese sono state realizzate da giugno in poi, in appena ventisei gare (di cui ventuno dal primo minuto). Un ritmo incredibile per un giocatore che non è un centravanti, ma un esterno offensivo. Col Milan non ha mai giocato dall'inizio, accumulando appena 61 minuti, ma ha realizzato ben due gol.