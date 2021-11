Un altro merito di Pioli: ruotare e responsabilizzare tutta la rosa

I risultati ottenuti fin qui dal Milan dimostrano che la partecipazione attiva di tutto il gruppo al lavoro di Pioli funziona ed è un valore aggiunto. Lo è stato, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, l’ingresso in campo di Castillejo contro il Verona, così come le prestazioni di Tatarusanu non soltanto nel recente derby con l’Inter. Non è un semplice esercizio di rotazione o turn over - scrive la rosea - ma un chiaro intento di tenere tutti i componenti della rosa allenati e responsabilizzati. Tra i tanti meriti di Pioli c’è anche questo.